فرحة هستيرية لـ نجوم يد مصر بعد التأهل لنصف نهائى كأس العالم للناشئين.. فيديو

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، فوزا مهمًا على منافسه منتخب أيسلندا بنتيجة "35-31"، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس العالم المقامة في مقدونيا.



واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزم أيسلندا، والتأهل الى دور النصف النهائي لمواجهة المتأهل من منتخبي " البرتغال وفرنسا " ليصبح المنتخب الوطني أول المتأهلين في تلك المسابقة.



وتضم قائمة منتخب مصر اللاعبين: عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.