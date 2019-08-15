وزير الخارجية الأمريكي: لبنان مهددة من إيران وحزب الله

قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الشكر، لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو؛ للدعم الأميركي للقوات المسلحة اللبنانية وأكد التزام بلاده بمكافحة الإرهاب.



فيما أوضح بومبيو التزام الولايات المتحدة في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، مشيرا إلي تقدير بلاده الشديد بالالتزام اللبناني بمساعدة اللاجئين.



وأكد بومبيو استعداد واشنطن العمل كوسيط بين لبنان وإسرائيل في ما يتعلق بالخلافات البحرية.



وشدد بومبيو على أن لبنان دولة مهددة من إيران وحزب الله.



