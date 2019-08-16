تحذير من قضاء الأطفال أكثر من ساعتين أمام الشاشات الإلكترونية

افادت دراسة طبية حديثة أن نوم الأطفال ما بين 9 إلى 11 ساعة يوميا على أن تقتصر ساعات استخدام الشاشات الإلكترونية بأنواعها على ساعتين ، يمكن أن ينقذ الأطفال من الاندفاع واتخاذ قرارات سلبية وخاطئة في حياتهم .



وقالت الدكتورة "ميشيل جيريرو"، الأستاذ فى "معهد جيريرو لأبحاث النوم" التابع لجامعة "أوتاوا" فى كندا:" يرتبط السلوك المندفع بالعديد من مشكلات الصحة العقلية والإدمان ، بما في ذلك اضطرابات الأكل والإدمان السلوكي وتعاطي المخدرات".



وحللت الدراسة ، التي نشرت في مجلة طب الأطفال ، بيانات لـ 4524 طفلًا من المجموعة الأولى من البيانات لدراسة سكانية طولية كبيرة .. بالإضافة إلى النوم ووقت استخدام الشاشة ، وسجلت أيضًا بيانات متعلقة بالنشاط البدني - على الأقل 60 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى النشطة يوميًا.



ونظرت الدراسة في الركائز الثلاث لإرشادات الحركة ضد ثمانية تدابير للاندفاع ، مثل ميل المرء إلى البحث عن تجارب مثيرة ، ووضع الأهداف المرجوة ، والاستجابة بحساسية للمنبهات المكافئة أو غير السارة ، التصرف بتهور في المزاج السلبي والإيجابي.

وتشير النتائج إلى أن تلبية جميع الركائز الثلاث لإرشادات الحركة كان مرتبطًا بنتائج أكثر إيجابية على خمسة من الأبعاد الثمانية.