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ديني

مفتي الجمهورية عن تفجير مسجد بباكستان: المتطرفون لا اعتبار عندهم لحرمة بيوت الله

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:16 م
مفتي الجمهورية يدين
مفتي الجمهورية يدين تفجير مسجد في مدينة "كويتا" الباكستانية
محمد شحتة
أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية العملية الإرهابية التي وقعت في أحد المساجد بمنطقة "كجلاك" في مدينة "كويتا" الباكستانية؛ والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة 12 آخرين، إثر وقوع الانفجار.

وأكد المفتي أن جماعات التطرف والإرهاب لا اعتبار عندهم لحرمة الدماء ولا لحرمة بيوت الله، التي تقام فيها الصلوات ويُعبد الله فيها، ليصدق فيهم قول الله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة، إلى باكستان حكومة وشعبًا وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.

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