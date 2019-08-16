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رياضة

بايرن ميونخ يقترب من ضم نجم بروسيا الشاب

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:25 م
شعار بايرن ميونخ
شعار بايرن ميونخ
عبدالله هشام
يقترب نادي بايرن ميونخ من الحصول على خدمات الفرنسي الشاب ميكائيل كويسانسي لاعب فريق بروسيا مونشنغلادباخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب تقرير لصحيفة سكاي سبورتس قد يعلن اليوم ضم اللاعب بشكل رسمي خصوصا وأنه يعتبر أبرز اللاعبين الشباب في الدوري الألماني ويتنبأ الجميع بمستقبل مشرق له.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب ال20 عاما انتقل إلى مونشنغلادباخ في يوليو 2017 قادما من نادي نانسي الفرنسي وشارك مع الناشئين حتى تدرج للفريق الأول.

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