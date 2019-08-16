أيمن دجيش ونعمة رشاد يقتربان من عضوية لجنة الحكام

اقترب الثنائى الحكم الدولي المساعد أيمن دجيش والمحكمة نعمة رشاد من عضوية لجنة الحكام الجديدة.



كان اتحاد الكرة اختار سمير عثمان الحكم الدولى السابق لرئاسة لجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح الذى تقدم باستقالته من عضوية الجبلاية عقب خروج منتخب مصر الوطنى من نهائيات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرا فى مصر.



علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن الثنائي فهيم عمر وياسر عبد الرؤوف خرجا من حسابات سمير عثمان من دائرة الترشيحات لكون ياسر عبد الرؤوف سبق وأن نقدم باستقالته من لجنة الحكام السابقة في توقيت حرج قبل انتهاء الدوري بأسبوعين.



أفاد المصدر ذاته بأن سمير عثمان أجرى اتصالات بأيمن دجيش ونعمة رشاد وتعرف من خلالهما على البرنامج الخاص بهما للمساهمة فى تطوير الأداء التحكيمي وخدمة المنظومة التحكيمية فى الموسم الكروى الجديد.



لفت إلى أن سمير عثمان ينتظر عودة اللواء ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس الجبلاية من أداء مناسك الحج بالأراضي السعودية غدا السبت من أجل عقد جلسة ووضع اللمسات الأخيرة على التشكيل النهائي للجنة الحكام الرءيسية تمهيدا لإدارة الموسم الكروى الجديد تحكيميا.