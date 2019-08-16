ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن دجيش ونعمة رشاد يقتربان من عضوية لجنة الحكام

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:16 م
أيمن دجيش
أيمن دجيش
يسري غازي
اقترب الثنائى الحكم الدولي المساعد أيمن دجيش والمحكمة نعمة رشاد من عضوية لجنة الحكام الجديدة.

كان اتحاد الكرة اختار سمير عثمان الحكم الدولى السابق لرئاسة لجنة الحكام خلفا لعصام عبد الفتاح الذى تقدم باستقالته من عضوية الجبلاية عقب خروج منتخب مصر الوطنى من نهائيات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرا فى مصر.

علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن الثنائي فهيم عمر وياسر عبد الرؤوف خرجا من حسابات سمير عثمان من دائرة الترشيحات لكون ياسر عبد الرؤوف سبق وأن نقدم باستقالته من لجنة الحكام السابقة في توقيت حرج قبل انتهاء الدوري بأسبوعين.

أفاد المصدر ذاته بأن سمير عثمان أجرى اتصالات بأيمن دجيش ونعمة رشاد وتعرف من خلالهما على البرنامج الخاص بهما للمساهمة فى تطوير الأداء التحكيمي وخدمة المنظومة التحكيمية فى الموسم الكروى الجديد.

لفت إلى أن سمير عثمان ينتظر عودة اللواء ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس الجبلاية من أداء مناسك الحج بالأراضي السعودية غدا السبت من أجل عقد جلسة ووضع اللمسات الأخيرة على التشكيل النهائي للجنة الحكام الرءيسية تمهيدا لإدارة الموسم الكروى الجديد تحكيميا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دجيش يرفض دعوة الجارحي لـ مناقشة أمور التحكيم ومستقبلها

ننشر تشكيل لجنة الحكام في اتحاد الكرة.. والإعلان غدا

صدى البلد يكشف عن انضمام عناصر جديدة إلى لجنة الحكام بالجبلاية

تشكيل لجنة الحكام كاملا وعنصر نسائى مفاجأة .. تفاصيل

سمير عثمان لـ TIME SPORTS: ممنوع أجانب الحكام في الدوري والقمة استثناء .. فيديو

رئيس لجنة الحكام: لن أسمح لرئيس ناد بالمطالبة بتعيين حكم فى الدورى.. فيديو

ترشيحاتنا

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

88 عاما على إعدامه.. لمحات من حياة المناضل الليبي شيخ المجاهدين عمر المختار

اسعار السجائر اليوم الجمعة فى مصر بعد ارتفاعها.. تعرف عليها

3 أوبشنز.. تعرف على فوائد الجيب الصغير في البنطلون الجينز.. فيديو

بعد محمد صلاح.. زلزال يخطف قلوب البريطانيين بـ الكشري والطعمية.. صور

بـ ملابس البحر.. ميريهان حسين تقضي إجازتها: الحلم صورة وصوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

أنا هخلص كل حاجة الليلة.. جيران المتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية يكشفون لـ صدى البلد تفاصيل جديدة حول الواقعة.. صور

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل