حمدي رزق أول الحضور في عزاء شقيقة مكرم محمد احمد.. صور

بدأ عزاء فوزية محمد أحمد، شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، منذ قليل، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



وكان الإعلامي حمدي رزق، أول الحضور، في عزاء فوزية محمد أحمد، إلى جانب عدد من أفراد العائلة والأصدقاء.



وتوفيت فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الأحد الماضي، أول أيام عيد الأضحى، بعد صراع مع المرض.



وشيع جثمان فوزية محمد أحمد شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الإثنين الماضي من محافظة المنوفية، بمشاركة عدد من الحضور.