ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي يؤكد على أهمية تكثيف الحوار السياسي البناء بين جميع الأطراف في المجتمع

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:39 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
أ ش أ

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، على أهمية تكثيف الحوار السياسي البناء بين جميع القوى والأطراف العراقية.

وشدد صالح، خلال لقائه برئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، على أهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها، وتطوير الأداء العام في الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه العراق سواء في مستوى تقديم الخدمات التي يستحقها الشعب العراقي، أو التوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على أمن البلاد واستقرارها، يتم التصدي لها من خلال روح العمل المشترك، مؤكدا أن العمل السياسي الوطني سواء من داخل الحكومة أو خارجها يصب في خدمة العراق وشعبه وتطوير الآليات الديمقراطية.

من جانبه، أعرب الحكيم عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة بناء مؤسسات الدولة الحديثة التي تلبي طموحات الشعب العراقي وتطور النظام الديمقراطي.

ترشيحاتنا

7 معلومات عن حارس ليفربول البديل كيليهر

وحشتوني.. جنات تنشر صورة مولودتها للمرة الأولى

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

المستبعدون من قائمة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في دوري ابطال افريقيا

لجسم بدون زيت.. اكلات مفيدة وصحية للريجيم

22 كلمة.. خطيب الحرم المكي يكشف عن أفضل الذكر بعد القرآن الكريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان