على مصيلحى ومحافظ الجيزة يشاركان في عزاء شقيقة رئيس الأعلى للإعلام.. صور

حرص الدكتور على مصيحلى وزير التموين، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ورجل الاعمال حسن راتب، أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، على المشاركة في عزاء الراحلة فوزية محمد شقيقة الكاتب الصحفى، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.



يذكر أن الراحلة فوزية محمد احمد شقيقة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد وافتها المنية الاحد الماضي بعد صراع مع المرض.



وتم تشييع جثمان شقيقة رئيس الأعلى للإعلام الاثنين الماضى بمحافظة المنوفية بمشاركة عدد من الحضور.



