سرقة مقتنيات نجيب محفوظ.. ابنة الاديب الراحل تحسم الجدل.. فيديو

كشفت أم كلثوم نجيب محفوظ ابنة الأديب الراحل، عن حقيقة سرقة مقتنياته بعد افتتاح "متحف نجيب محفوظ".
وأكدت أم كلثوم نجيب محفوظ في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، إنها تسلمت مقتنيات كثيرة، وانها لم تصرح بفقدان مقتنيات.
وتابعت أم كلثوم نجيب محفوظ:" كنت فرحانة بافتتاح المتحف وبعد الإفتتاح أهديت المتحف بالطو الأديب الراحل".
وأردفت أم كلثوم نجيب محفوظ: "وزيرة الثقافة بذلت مجهودا كبيرا من أجل افتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، وأشعر بالامتنان لافتتاح متحف والدي، ولم أصرح بفقدان مقتنيات".
وأكدت أم كلثوم نجيب محفوظ في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، إنها تسلمت مقتنيات كثيرة، وانها لم تصرح بفقدان مقتنيات.
وتابعت أم كلثوم نجيب محفوظ:" كنت فرحانة بافتتاح المتحف وبعد الإفتتاح أهديت المتحف بالطو الأديب الراحل".
وأردفت أم كلثوم نجيب محفوظ: "وزيرة الثقافة بذلت مجهودا كبيرا من أجل افتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، وأشعر بالامتنان لافتتاح متحف والدي، ولم أصرح بفقدان مقتنيات".