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رياضة

32 لاعبًا في معسكر المصري المغلق بالإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:23 ص
الفريق الأول للكرة
الفريق الأول للكرة بنادي المصري
محمد الغزاوى
أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ ظهر اليوم السبت بالإسماعيلية ويستمر لمدة أسبوعين وذلك في إطار استعدادات الفريق لمبارياته بالدوري والنسخة السابعة عشر من البطولة الكونفيدرالية والتي يستهلها الفريق منتصف سبتمبر المقبل بملاقاة الفائز من لقاء ماليندي بطل زنزبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال.

وتضم قائمة الفريق 32 لاعبًا هم :

حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، ايهاب العايدي.

خط الدفاع : اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، كريم العراقي ، محمود حمد ، حسام أشرف ، عمر كمال ، عبد الناصر دي ماريا ، أحمد خالد “كارلوس”.

خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سينبوري ، محمد جابر ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، شيخ موكورو ، حجاج عويس ، مفتاح طقطق ، محمد زكريا شيكا ، حسن علي ، إسلام عطية ، مصطفى أيمن ، عبد الرحمن زين ، ايمن ندا ،زياد فرج.

خط الهجوم : أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو.

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