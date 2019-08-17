موظف يفضح شركة جوجل.. عنصرية ضد الحوامل وأصحاب البشرة الداكنة

أرسل موظف سابق في شركة جوجل مذكرة قبل مغادرته عملاق التكنولوجيا ادعى فيها بأنه تعرض للعنصرية كشخص أسود خلال عمله أو خدمته لدى "سادة الكون"، حيث لاحظ بأن هناك تمييزًا عنصريًا في أماكن العمل ضد المهاجرين، المتحدثين بلغات أخرى، وأصحاب البشرة الداكنة.



تشير منصة Motherbord إلى العنصرية التي تعرض لها موظف غادر شركة جوجل مؤخرًا –لم يتم إعلان اسمه"- حيث قام بنشر مذكرة قبل يومه الأخير عن الوظيفة بعنوان "قيمة الصمت"، والتي زعم فيها بأنه تعرض لتعليقات عنصرية وجارحة بشأن عرقه أثناء عمله في عملاق وادي السيليكون.



كتب الموظف في المذكرة .. "على مدار السنوات الخمس الماضية، سمعت زملاء في العمل يبثون كلمات بغيضة عن المهاجرين، ويتفاخرون بجيرانهم الأغنياء، ويقلدون بسخرية الناس المتحدثين بـ لغات مختلفة، ويرفضون أصحاب البشرة الداكنة دون أدلة بسبب "عدم الملاءمة" وأكثر من ذلك بكثير".



واستكمل "هكذا تمامًا كما أفعل في هذا المقال، فقد قررت في النهاية كسر صمتي، وعلى الرغم من أنني شعرت براحة أكبر في نهاية المطاف بعد لحظات تحدي استطعت فيها تثقيف بعض زملائي في العمل، إلا أنني لم أتوقف مطلقًا عن الشعور بعبء أن أكون أسودًا يعمل في شركة جوجل!" فقد كنت أقل شعورًا بالأمان هنا.



وبحسب ما ورد، عمل مؤلف المذكرة في الشركة لعدة سنوات وأكد لـ Motherboard أنه كتبها ولكنه لم يعلق عليها، يستشهد الموظف السابق بلحظات في المذكرة حيث شعر بعدم الارتياح في Google، مثل متابعة إطلاق النار على إريك جارنر ومايكل براون وخلال الاحتجاجات التي تلت إطلاق النار.



هذه المذكرة هي واحدة من العديد من المقالات التي نشرها موظفو جوجل الحاليون والسابقون في الأشهر الأخيرة، والتي توضح بأن الموظفين في الشركة غير سعداء لعدد من الأسباب، ففي الأسبوع الماضي فقط، ادعت موظفة أخرى في Google التمييز على نطاق واسع ضد الموظفات الحوامل في الشركة.



وقد تم نشر مذكرة بعنوان "أنا لن أعود إلى Google بعد إجازة الأمومة، وإليكم السبب"، إلى لوحة مراسلة داخلية للشركة لتوقع الأمهات، ثم أعيد إرسال المذكرة إلى لوحات الرسائل الأخرى وسرعان ما انتشرت، تزعم الموظفة بأن مديرها أدلى بملاحظات تمييزية عن النساء الحوامل، وعندما أخبرت الـ HR، تلقت جزاءًا.