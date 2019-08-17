حسام غالى برفقة جدو ومحمد نجيب.. والجمهور: رجالة الأهلى

نشر محمد ناجى جدو لاعب الجونة صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر محمد ناجى جدو برفقه حسام غالى مدير الكرة بالجونة، ومحمد نجيب لاعب الجونة.ولاقت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية، وجاءت التعليقات كالتالى:الاهلاويهأبناء الاهلىرجالتنا ربنا معاكمقعدت بشوات دى خد بالك