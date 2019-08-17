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رياضة

حسام غالى برفقة جدو ومحمد نجيب.. والجمهور: رجالة الأهلى

السبت 17/أغسطس/2019 - 11:55 ص
حسام غالى وجدو
حسام غالى وجدو
منار نور
نشر محمد ناجى جدو لاعب الجونة صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد ناجى جدو برفقه حسام غالى مدير الكرة بالجونة، ومحمد نجيب لاعب الجونة.

ولاقت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية، وجاءت التعليقات كالتالى:

الاهلاويه

أبناء الاهلى

رجالتنا ربنا معاكم

قعدت بشوات دى خد بالك
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Off to 🇸🇮 ✈️✈️

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