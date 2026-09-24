الرئاسة الروسية: نقدّر دعوة الولايات المتحدة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تقدّر دعوة الولايات المتحدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن الدعوة ستُدرس.

وأعرب المتحدث الروسي، في تصريح اليوم الخميس ، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك "، عن التقدير لهذة الدعوة الكريمة، موضحا أنه سيتم دراستها والموافقة عليها، وسيتم اتخاذ القرار المناسب، معتبرا أن الحديث عن لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة سابق لأوانه، وأن القرار لم يتخذ بعد.

وقال بيسكوف، تعتزم روسيا مواصلة المشاركة في أعمال مجموعة العشرين وجميع المنتديات التي تعقد في هذا الإطار، بأكبر قدر ممكن من الفعالية".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كان قد أعلن أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى بوتين لحضور قمة مجموعة الـ20 في ميامي.