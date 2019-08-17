ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: مشروع الصوب الزراعية يواجه الزيادة السكانية ويساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:05 م
الصوب الزراعية
الصوب الزراعية
فريدة محمد و أمينة الدسوقى
أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية سيساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لما يزيد عن 20 مليون مصرى، موضحا أن الرقعة الزراعية فى مصر شابها كثير من الانجراف والزحف العمراني خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، أن مشروعات الصوب الزراعية تواجه الزيادة السكانية المطردة فى مصر، لافتا إلى أن الحكومة بدأت فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية خلال الفترة الأخيرة بهدف إعادة بناء مصر الحديثة وكان على رأس أولوياتها زيادة المساحة المزروعة.

وأشار أبو العلا إلى أن مشروع الصوب الزراعية يهدف إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى افتتح اليوم 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وتأتي الصوب الجديدة، ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد ..المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بالشرق الأوسط ..فيديو

السيسي يفتتح عددا من مشروعات الصوب الزراعية.. غدا

اليوم.. السيسي يفتتح عددا من مشروعات الصوب الزراعية

رشا مجدي: مشروع الصوب الزراعية يهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة.. فيديو

بث مباشر| السيسي يفتتح 1300 من الصوب الزراعية

على مساحة 10 آلاف فدان.. الرئيس السيسى يصل قاعدة محمد نجيب لافتتاح 1300 صوبة زراعية

ترشيحاتنا

ما تصدقش.. اطفى النور واشحن عداد الكهرباء آخر الشهر

فيديوجراف| ميتشو مدرب الزمالك الجديد

أمير مرتضى: مدرسة اختيار المدرب للاعبين انتهت في العالم.. ونملك فريقscouting.. فيديو

انتشار الإسلام في كوبا والحجاب يغزو الشوارع

#هندعم_طارق.. رمضان صبحي ومعلول يشاركان في جمع ٧ ملايين لعلاج ابن الإسماعيلية

بعد تعرضها للتنمر.. شاهد رشاقة فهرية افجان قبل الولادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه شفاف..زوجة مصطفى فهمى بإطلالة صيفية فى مرسى مطروح

الصحراء عشق أبناء مطروح للهروب من زحام الصيف.. لحم ضأن وأرز مغربي وشاى على الحطب أبرز العادات

زغاريد وحمام السلام في دورة أيقونة السيدة العذراء بجبل درنكة.. فيديو وصور