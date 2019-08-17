برلمانى: مشروع الصوب الزراعية يواجه الزيادة السكانية ويساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء

أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية سيساعد فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لما يزيد عن 20 مليون مصرى، موضحا أن الرقعة الزراعية فى مصر شابها كثير من الانجراف والزحف العمراني خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم، أن مشروعات الصوب الزراعية تواجه الزيادة السكانية المطردة فى مصر، لافتا إلى أن الحكومة بدأت فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية خلال الفترة الأخيرة بهدف إعادة بناء مصر الحديثة وكان على رأس أولوياتها زيادة المساحة المزروعة.



وأشار أبو العلا إلى أن مشروع الصوب الزراعية يهدف إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة، وتعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.



جدير بالذكر أن الرئيس السيسى افتتح اليوم 1300 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وتأتي الصوب الجديدة، ضمن المشروع القومى للصوب الزراعية، الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية، التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.