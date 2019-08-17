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حوادث

إصابة ٨ أشخاص بينهم سيدتان بسبب خلافات الجيرة بالشرابية

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:03 م
مشاجرة
مشاجرة
كتب محمد صبرى
وقعت معركة طاحنة بين أهالى الشرابية أسفرت عن إصابة ٨ أشخاص بينهم سيدتان بجروح متفرقة بسبب خلافات الجيرة ، حيث تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط الطرفين وجار عرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الشرابية من الاهالى بمشاجرة ومصابين بشارع أبو خليفة دائرة القسم وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة والتى وقعت بين ٣ عاطلين وربة منزل جميعهم مصابين بجروح وبين ٤ اخرين بينهم سيدة مصابين بجروح متفرقة .

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الثاني والخامس بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلي مشاجرة استعان خلالها كلًا منهما بذويه وتعدوا على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة محدثين ما بهم من إصابات .

و تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

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