ماما أحلى منك.. جمهور ياسمين الخطيب يغازل والدتها الجميلة.. شاهد

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ياسمين الخطيب صورة برقفة والدتها معلقة: "انا وحب عمرى أمي .. أجمل حب موجود بسعادة عظيمة .. يملأ القلب ..".وتفاعل عدد كبير مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: "امك حلوه يالمبى - ازي ماما احلا منك كدا - ربنا يخليكو لبعض❤️".يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب أعلنت أنها ستقدم برنامج "شارع النهار" على نفس قناة النهار الفضائية، راجية أن تنال إعجاب الجماهير ببرنامجها الاجتماعي الجديد.