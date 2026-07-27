صافرة الوداع.. سلافكو فينتشيتش يعتزل التحكيم بعد قيادة نهائي كأس العالم 2026

أسدل الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش الستار على مسيرته التحكيمية، معلنًا اعتزاله رسميًا بعد قيادته المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، والتي جمعت بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.

وجاءت المباراة الختامية للمونديال، التي أقيمت على ملعب "ميتلايف"، لتكون آخر ظهور للحكم السلوفيني في الملاعب، حيث شهدت تتويج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد.

واختار فينتشيتش إنهاء مشواره بعد واحدة من أبرز المباريات في مسيرته، ليختتم سنوات طويلة من التحكيم على أعلى المستويات، قاد خلالها العديد من المواجهات الكبرى في البطولات الأوروبية والدولية.

ويُعد الحكم السلوفيني من أبرز حكام القارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تواجد باستمرار في أهم المنافسات، قبل أن ينهي رحلته بإدارة نهائي كأس العالم، الذي شهد تتويج إسبانيا باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخها.