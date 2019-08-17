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فن

اسما شريف منير تثير الجدل بصورة جديدة

السبت 17/أغسطس/2019 - 06:12 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
مصطفى كرم
نشرت الفنانة اسما شريف منير صورة سيلفي جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

حلت اسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير بصورة مثيرة من خلال ارتدائها كت اسود ووضع ميكب كثيف علي وجهها مع احمر الشفايف وارتداء نظارة شمس .

علقت اسما شريف منير علي الصورة قائلة "اليوم انا سمراء".

لقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "القمر لما يكون مكتمل و" قمررر ".


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