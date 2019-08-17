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فن

عمرو عبد الجليل يهنئ منتخب اليد للناشئين لصعوده إلى نهائي كأس العالم

السبت 17/أغسطس/2019 - 07:24 م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
مصطفى كرم
هنأ الفنان عمرو عبد الجليل المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين لصعوده لنهائي كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب البرتغالي في الدور النصف النهائي.

ونشر عمرو عبد الجليل صورة لابطال المنتخب الناشئين لكرة اليد قائلا "مبروك لرجال منتخب مصر الوصول لنهائي كأس العالم لكرة اليد".

ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام.

وصعد المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين لنهائي كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب البرتغالي في الدور النصف النهائي ببطولة العالم لكرة اليد ب 41 مقابل 36 هدفا.

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