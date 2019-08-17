حصدوا قيراطين قمح.. أحمد موسى يسخر من سنة حكم الجماعة الإرهابية.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في ترويج الأكاذيب والشائعات عن مصر.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، قائلا:" على المواطن المصري أن يعرف من أين تأتي المصداقية ومن أين تأتي أكاذيب الجماعة الإرهابية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" العالم يشيد بمصر وانجازاتها وجماعة الإخوان الإرهابية خائنة وتشكك في كل إنجاز تحققه مصر في مختلف المجالات ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هناك حرب إعلامية شرسة ضد مصر وضد أي إنجاز تحققه الدولة المصرية ونستطيع أن نقاوم ذلك بالاستمرار في العمل وعدم النظر إلى الوراء، وما يحدث الآن على أرض مصر إنقاذ للمصريين من جماعة الإخوان الإرهابية".



واستطرد الإعلامي أحمد موسى ساخرا :" في سنة الإخوان ومحمد مرسي حصدوا قيراطين قمح فقط ولم تتحقق إنجازات على أرض الواقع يلمسها المواطن، ولم ينفذوا أي مشروع تنموي، وكانوا يدمرون الدولة".

