محمود حميده وسوسن بدر ونجوم الفن في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح.. شاهد

توافد عدد من نجوم الفن الى حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح وحضر من نجوم الفن الفنانه سوسن بدر ومحمود حميده ، وشادي الدالي ، ومنال سلامه ،ومحسن منصور ،والكاتبه فاطمه ناعوت ،واحمد شاكر عبد اللطيف ، ورامي غيط.



بدأت مراسم حفل الافتتاح خارج المسرح بعروض كرنفالية مسرحية وموسيقية علي جانبي السجادة الحمراء التي يمر عليها نجوم المسرح المصري وأعضاء لجان التحكيم والفنانون المكرمون وضيوف المهرجان من المسرحيين وبدأ الحفل داخل المسرح بالدقات الثلاث التقليدية للمسرح ثم عزف السلام الجمهوري المصري.



وقدمت المذيعة جاسمين طه زكي 12 ضيفا من ضيوف الشرف الذين اثروا الحياة المسرحية باعمالهم وابداعاتهم وهم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب وعميد المسرح المصري الفنان جلال الشرقاوي والفنان التشكيلي حسين العزبي والقيصر الفنان محيي اسماعيل والموسوعة متعدد المواهب الفنان سمير صبري وعاشق المسرح المخرج المسرحي الفنان سيد فجل والشاعر والكاتب المخرج الفنان شوقي حجاب وايزيس المسرح المصري الفنانة سهير المرشدي وراعية الابداع المسرحي الناقدة الدكتورة هدي وصفي والمخرج المبدع ورئيس المهرجان القومي للسينما الفنان سمير سيف وفتي المسرح الجامعي النجم الفنان محمود حميدة والمبدع المصري الاصيل الفنان عزت العلايلي.