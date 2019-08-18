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مشروب الديتوكس بعد العيد.. طريقة تحضيره وفوائده

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:10 ص
ديتوكس
ديتوكس
رنا عصمت
قدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية مشروب الديتوكس الذي يساعدك على إنقاص الوزن بعد الخروج من وجبات العيد الدسمة، والذي يحتوي على فوائد عديدة منها:

- يعمل هذا المشروب على مساعدة الجسم في التخلّص من السموم المتراكمة فيه.

- لحدّ من خطر الإصابة بالأورام السرطانية يسبب تخلّص الجسم من مضادات الأكسدة بشكل مستمر ودوري

- المواظبة على شرب ماء الديتوكس يُساعد في تحسين البشرة والتخلّص من البقع والكلف، كما يُضفي عليها لونًا ورديًا مشرقًا.

- يُساعد هذا المشروب على التخلّص من الوزن الزائد بسبب طرده للسموم مما يعني قدرة الجسم على التخلّص من الدّهون بسهولة ولاحتوائه على سعرات حرارية قليلة.

-إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها

- يزيد قدرة الدماغ على التركيز والتذكّر.

- يُساعد في محاربة الاكتئاب والأرق.

- يُساعد هذا المشروب على تنظيف الأمعاء وتنقية الجهاز الهضمي والتخلّص من عسر الهضم

المكونات وطريقة التحضير :

مقادير مشروب ديتوكس للتخسيس
اوراق نعناع طازجة
شرائح برتقال ‏
شرائح ليمون ‏
شرائح خيار ماء بارد

طريقة تحضير مشروب ديتوكس للتخسيس
‏احضري دورق به ماء ثم ضعي به شرائح الليمون والخيار والنعناع والبرتقال ثم ضيفي ‏عصير برتقالة طازجة.

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