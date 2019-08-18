مشروب الديتوكس بعد العيد.. طريقة تحضيره وفوائده

قدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية مشروب الديتوكس الذي يساعدك على إنقاص الوزن بعد الخروج من وجبات العيد الدسمة، والذي يحتوي على فوائد عديدة منها:
- يعمل هذا المشروب على مساعدة الجسم في التخلّص من السموم المتراكمة فيه.
- لحدّ من خطر الإصابة بالأورام السرطانية يسبب تخلّص الجسم من مضادات الأكسدة بشكل مستمر ودوري
- المواظبة على شرب ماء الديتوكس يُساعد في تحسين البشرة والتخلّص من البقع والكلف، كما يُضفي عليها لونًا ورديًا مشرقًا.
- يُساعد هذا المشروب على التخلّص من الوزن الزائد بسبب طرده للسموم مما يعني قدرة الجسم على التخلّص من الدّهون بسهولة ولاحتوائه على سعرات حرارية قليلة.
-إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها
- يزيد قدرة الدماغ على التركيز والتذكّر.
- يُساعد في محاربة الاكتئاب والأرق.
- يُساعد هذا المشروب على تنظيف الأمعاء وتنقية الجهاز الهضمي والتخلّص من عسر الهضم
المكونات وطريقة التحضير :
مقادير مشروب ديتوكس للتخسيس
اوراق نعناع طازجة
شرائح برتقال
شرائح ليمون
شرائح خيار ماء بارد
طريقة تحضير مشروب ديتوكس للتخسيس
احضري دورق به ماء ثم ضعي به شرائح الليمون والخيار والنعناع والبرتقال ثم ضيفي عصير برتقالة طازجة.
- يعمل هذا المشروب على مساعدة الجسم في التخلّص من السموم المتراكمة فيه.
- لحدّ من خطر الإصابة بالأورام السرطانية يسبب تخلّص الجسم من مضادات الأكسدة بشكل مستمر ودوري
- المواظبة على شرب ماء الديتوكس يُساعد في تحسين البشرة والتخلّص من البقع والكلف، كما يُضفي عليها لونًا ورديًا مشرقًا.
- يُساعد هذا المشروب على التخلّص من الوزن الزائد بسبب طرده للسموم مما يعني قدرة الجسم على التخلّص من الدّهون بسهولة ولاحتوائه على سعرات حرارية قليلة.
-إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها
- يزيد قدرة الدماغ على التركيز والتذكّر.
- يُساعد في محاربة الاكتئاب والأرق.
- يُساعد هذا المشروب على تنظيف الأمعاء وتنقية الجهاز الهضمي والتخلّص من عسر الهضم
المكونات وطريقة التحضير :
مقادير مشروب ديتوكس للتخسيس
اوراق نعناع طازجة
شرائح برتقال
شرائح ليمون
شرائح خيار ماء بارد
طريقة تحضير مشروب ديتوكس للتخسيس
احضري دورق به ماء ثم ضعي به شرائح الليمون والخيار والنعناع والبرتقال ثم ضيفي عصير برتقالة طازجة.