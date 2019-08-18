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فن

شاهد ما فعله الجمهور مع نجم المسلسل التركى الطائر المبكر.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:00 ص
جان يامان
جان يامان
سمر سعد
نشر الممثل التركي جان يامان، بطل مسلسل "الطائر المبكر"، فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو وسط معجبيه ويلتفون حوله ويحاصره.

ولاقى مسلسل "الطائر المبكر" نجاحًا كبيرا من الجمهور العربي.

يذكر أن جان يامان ولد عام 1989 في كاديكوي في اسطنبول، وتخرج عام 2012 من قسم الحقوق في جامعة يديتيبه التي درس فيها بمنحة وخضع لـدروس تمثيل كهواية.

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