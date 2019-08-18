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فن

بـ ضفيرة ونظارة شمس.. امينة خليل بإطلالة صيفية عبر انستجرام

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:00 ص
امينة خليل
امينة خليل
شروق حمدى
نشرت الفنانة امينة خليل عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة اثناء قضاء عطلتها الصيفية

وظهرت أمينة خليل بلوك صيفي، وارتدت فستانا مكشوفا من الظهر ونظارة شمس، وتسريحة شعر ضفيرة.

وأثارت الصورة إعجاب متابعيها معلقين:

قمرررر
ربنا يحفظك
احلى امينة
يا جماالك
فدووة

يذكر أن آخر أعمال أمينة خليل الدرامية مسلسل "قابيل" الذى تم عرضه في السباق الرمضانى الماضى شاركها فى البطولة محمد فراج ومحمد ممدوح.
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Lets get lost in a magical forest ✨✨

A post shared by Amina Khalil (@aminakhalilofficial) on

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