بـ ضفيرة ونظارة شمس.. امينة خليل بإطلالة صيفية عبر انستجرام

نشرت الفنانة امينة خليل عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة اثناء قضاء عطلتها الصيفيةوظهرت أمينة خليل بلوك صيفي، وارتدت فستانا مكشوفا من الظهر ونظارة شمس، وتسريحة شعر ضفيرة.وأثارت الصورة إعجاب متابعيها معلقين:قمررررربنا يحفظكاحلى امينةيا جماالكفدووةيذكر أن آخر أعمال أمينة خليل الدرامية مسلسل "قابيل" الذى تم عرضه في السباق الرمضانى الماضى شاركها فى البطولة محمد فراج ومحمد ممدوح.