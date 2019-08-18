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أغذية فعالة لـ مرضى النقرس.. أبرزها الكريز والفجل

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:31 ص
النقرس
النقرس
رنا عصمت
يحدث مرض النقرس نتيجة زياده حمض اليوريك فى الدم وترسبه فى المفاصل ، فالأشخاص الذين يعانون من نوبات النقرس لا يستطيعون التخلص من حمض اليوريك الزائد ، لذلك قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، بعض الأغذيه التى تفيد فى التخلص من حمض اليوريك:

1- عصير الليمون له أثر فعال فى علاج داء النقرس، اذ يذيب الأملاح المترسبة فى المفاصل.
2- الأناناس مفيد جدا فى حالات السمنة والتهابات المفاصل.
3- الكركديه مفيد جدا فى حالات النقرس.
4- عصير العنب يعمل على تخفيف نسبة حمض البوليك فى الدم ..
5- التفاح: يفيد مغلى قشر التفاح أو عصير التفاح المطبوخ فى علاج النقرس .
6- الخيار يفيد فى علاج النقرس.
7- الكراث مفيد فى علاج النقرس والتهابات المفاصل.
8- أكل الفجل يسكن أوجاع النقرس وألام المفاصل.
9- منقوع الجرجير مفيد فى علاج النقرس .
يصنع نقيع الجرجير بصب نصف لتر من الماء المغلى على 20 جم من أوراق الجرجير.
10- عصير الكرفس مفيد لمعالجة النقرس والتهابات المفاصل، حيث يشرب مقدار نصف كوب يوميا ولمدة 15 – 20 يوما.
11- يستخدم منقوع الزنجبيل قبل الأكل كدواء قوى المفعول فى حالات النقرس
12- الكريزيساعد في خفض مستويات حمض اليوريك إذا استهلك بشكل منتظم.
13 – شرب كميات كبيره من الماء .

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