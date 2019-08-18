أغذية فعالة لـ مرضى النقرس.. أبرزها الكريز والفجل

يحدث مرض النقرس نتيجة زياده حمض اليوريك فى الدم وترسبه فى المفاصل ، فالأشخاص الذين يعانون من نوبات النقرس لا يستطيعون التخلص من حمض اليوريك الزائد ، لذلك قدم الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية، بعض الأغذيه التى تفيد فى التخلص من حمض اليوريك:



1- عصير الليمون له أثر فعال فى علاج داء النقرس، اذ يذيب الأملاح المترسبة فى المفاصل.

2- الأناناس مفيد جدا فى حالات السمنة والتهابات المفاصل.

3- الكركديه مفيد جدا فى حالات النقرس.

4- عصير العنب يعمل على تخفيف نسبة حمض البوليك فى الدم ..

5- التفاح: يفيد مغلى قشر التفاح أو عصير التفاح المطبوخ فى علاج النقرس .

6- الخيار يفيد فى علاج النقرس.

7- الكراث مفيد فى علاج النقرس والتهابات المفاصل.

8- أكل الفجل يسكن أوجاع النقرس وألام المفاصل.

9- منقوع الجرجير مفيد فى علاج النقرس .

يصنع نقيع الجرجير بصب نصف لتر من الماء المغلى على 20 جم من أوراق الجرجير.

10- عصير الكرفس مفيد لمعالجة النقرس والتهابات المفاصل، حيث يشرب مقدار نصف كوب يوميا ولمدة 15 – 20 يوما.

11- يستخدم منقوع الزنجبيل قبل الأكل كدواء قوى المفعول فى حالات النقرس

12- الكريزيساعد في خفض مستويات حمض اليوريك إذا استهلك بشكل منتظم.

13 – شرب كميات كبيره من الماء .