أثناء لعبه كرة القدم.. مجدى كامل يوجه رسالة لنجله

نشر مجدى كامل عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" فيديو جديدا لابنه عادل أثناء لعبه كرة القدم .
وعلق مجدى كامل على الصورة معلقا : ربنا معاك .. إن شاء الله تحقق كل أحلامك .. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله والحمدلله.
وجاءت تعليقات متابعى مجدى كامل :
ربنا يوفقه
ما شاء الله
ربنا يكرمه
ربنا معاه و يخليهولك
يذكر أن آخر مشاركات الفنان مجدى كامل الدرامية مسلسل " حدوتة مرة " بطولة غادة عبدالرازق والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى السابق والذى حقق نجاحا كبيرا.
وعلق مجدى كامل على الصورة معلقا : ربنا معاك .. إن شاء الله تحقق كل أحلامك .. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله والحمدلله.
وجاءت تعليقات متابعى مجدى كامل :
ربنا يوفقه
ما شاء الله
ربنا يكرمه
ربنا معاه و يخليهولك
يذكر أن آخر مشاركات الفنان مجدى كامل الدرامية مسلسل " حدوتة مرة " بطولة غادة عبدالرازق والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى السابق والذى حقق نجاحا كبيرا.