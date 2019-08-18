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فن

أثناء لعبه كرة القدم.. مجدى كامل يوجه رسالة لنجله

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:22 ص
مجدى كامل و نجله
مجدى كامل و نجله
شروق حمدى
نشر مجدى كامل عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" فيديو جديدا لابنه عادل أثناء لعبه كرة القدم .

وعلق مجدى كامل على الصورة معلقا : ربنا معاك .. إن شاء الله تحقق كل أحلامك .. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله والحمدلله.

وجاءت تعليقات متابعى مجدى كامل :

ربنا يوفقه
ما شاء الله
ربنا يكرمه
ربنا معاه و يخليهولك

يذكر أن آخر مشاركات الفنان مجدى كامل الدرامية مسلسل " حدوتة مرة " بطولة غادة عبدالرازق والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى السابق والذى حقق نجاحا كبيرا.

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