أثناء لعبه كرة القدم.. مجدى كامل يوجه رسالة لنجله

نشر مجدى كامل عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" فيديو جديدا لابنه عادل أثناء لعبه كرة القدم .وعلق مجدى كامل على الصورة معلقا : ربنا معاك .. إن شاء الله تحقق كل أحلامك .. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله والحمدلله.وجاءت تعليقات متابعى مجدى كامل :ربنا يوفقهما شاء اللهربنا يكرمهربنا معاه و يخليهولكيذكر أن آخر مشاركات الفنان مجدى كامل الدرامية مسلسل " حدوتة مرة " بطولة غادة عبدالرازق والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى السابق والذى حقق نجاحا كبيرا.