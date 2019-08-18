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منوعات

نورس يفترس سمكة قرش صغيرة بطريقة عجيبة.. شاهد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 04:53 ص
نورس يفترس سمكة قرش
نورس يفترس سمكة قرش صغيرة بطريقة عجيبة
قسم المنوعات
في واقعة نادرة، وثق مقطع فيديو محاولة طائر نورس ضخم افتراس سمكة قرش صغيرة بشكل عجيب، وبينما حاولت السمكة التحرر تمكن الطائر من السيطرة عليها بصورة غريبة.

لقي المقطع الذي تم تصويره بأحد سواحل نيوجيرسي رواجا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لفتت المقطع انتباه كثير من المتابعين.

ووثق زوجان كانا على الشاطئ اللقطة قائلين إنه مشهد غير عادي دفعهم للتصوير.

ويبين المقطع محاولة طائر النورس السيطرة على القرش الصغير بمنقاره، بينما تكافح السمكة للهروب لكنه تمكن في النهاية بعد معركة استمرت لثوان معدودة من ابتلاع القرش.

وعبر كثير من المتابعين عن دهشتهم من قدرة طائر النورس على الافتراس وتمكنه من ابتلاع سمكة قرش صغيرة.

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