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منوعات

عروس فرح السودان .. مذيعة تخطف الأنظار في توقيع اتفاق المرحلة الانتقالية.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:23 ص
مذيعة سودانية
مذيعة سودانية
قسم المنوعات
خطفت مذيعة سودانية حسناء، الأنظار أثناء تقديمها برنامج الاحتفال بتوقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة.

وظهرت المذيعة بوشاح أبيض زاد إطلالتها تألقا، ورأى البعض أنها رمزا لعروس في "فرح السودان الأكبر" الذي وضع اليوم قدمه على طريق يأمل السودانيون بأن يقودهم إلى مستقبل ناصع.

وتقول المذيعة في مقطع انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي: "فرح اكتملت مراسمه بمن نحب من الأشقاء والأصدقاء.. إنها لحظات تخط حروفها صفحات الغد الزاهر، والمستقبل الأخضر، قمحا ووعدا وتمنيات".

تداول المتابعون المقطع وأثنوا على أداء المذيعة التي لمعت أثناء الحفل، فيما قال البعض إن المذيعة هي إسراء عادل درويش المذيعة بقناة النيل الازرق والشروق سابقا.

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