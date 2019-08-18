يافرحة ماتمت.. إصابة 37 شخصاً بـ تسمم غذائي في الشرقية

أصيب 37 شخصًا معظمهم من الأطفال في قرية غزالة بمركز الزقازيق بمحافظ الشرقية، باشتباه تسمم غذائي وقيء وإسهال نتيجة تناول وجبة فى فرح.





استقبلت مستشفيات مدينة الزقازيق المصابين، ورفع مرفق الإسعاف حالة الطوارئ وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف، وجار تقديم لهم العلاج اللازم.





وأكد مصدر بمديرية الصحة، أنه تم خروج معظم الحالات بعد إسعافها وأخذ عينة من القيء والطعام لتحليلها لبيان سبب الإصابة.



