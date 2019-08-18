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حوادث

يافرحة ماتمت.. إصابة 37 شخصاً بـ تسمم غذائي في الشرقية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 08:55 ص
اصابة 35 شخص باشتباه
اصابة 35 شخص باشتباه تسمم
محمد الطحاوي
أصيب 37 شخصًا معظمهم من الأطفال في قرية غزالة بمركز الزقازيق بمحافظ الشرقية، باشتباه تسمم غذائي وقيء وإسهال نتيجة تناول وجبة فى فرح.

استقبلت مستشفيات مدينة الزقازيق المصابين، ورفع مرفق الإسعاف حالة الطوارئ وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف، وجار تقديم لهم العلاج اللازم.

وأكد مصدر بمديرية الصحة، أنه تم خروج معظم الحالات بعد إسعافها وأخذ عينة من القيء والطعام لتحليلها لبيان سبب الإصابة.

وأشار أحد أهالى القرية، إلى أن المُصابين كانوا ضمن معازيم فى فرح بمنزل "ا. ع. ج"، وتناولوا وجبة العشاء، مرجحًا أن تكون السبب وراء حالة الإعياء الجماعي.

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