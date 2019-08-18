مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأحد، الموافق 18 -8- 2019، إقامة العديد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:
الدوري الإنجليزي الممتاز:
شيفيلد يونايتد X كريستال بالاس - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
تشيلسي X ليستر سيتي - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني:
ديبورتيفو ألافيس X ليفانتي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
إسبانيول X إشبيلية - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
ريال بيتيسX بلد الوليد - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
أتلتيكو مدريد X خيتافي - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
الدوري الألماني:
آينتراخت فرانكفورت X هوفنهايم - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
يونيون برلين X لايبزيج - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
سانت إيتيان X ستاد بريست - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
ستاد ريمس X ستراسبورج - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1 FR
رين X باريس سان جيرمان - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
الدوري الإنجليزي الممتاز:
شيفيلد يونايتد X كريستال بالاس - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2
تشيلسي X ليستر سيتي - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني:
ديبورتيفو ألافيس X ليفانتي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
إسبانيول X إشبيلية - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
ريال بيتيسX بلد الوليد - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4
أتلتيكو مدريد X خيتافي - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3
الدوري الألماني:
آينتراخت فرانكفورت X هوفنهايم - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
يونيون برلين X لايبزيج - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
سانت إيتيان X ستاد بريست - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6
ستاد ريمس X ستراسبورج - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1 FR
رين X باريس سان جيرمان - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6