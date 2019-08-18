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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:21 ص
تشيلسي
تشيلسي
إسراء أشرف
يشهد اليوم، الأحد، الموافق 18 -8- 2019، إقامة العديد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث يستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

شيفيلد يونايتد X كريستال بالاس - 3:00 مساءً - beIN SPORTS HD 2

تشيلسي X ليستر سيتي - 5:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس X ليفانتي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

إسبانيول X إشبيلية - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

ريال بيتيسX بلد الوليد - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 4

أتلتيكو مدريد X خيتافي - 10:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3

الدوري الألماني:

آينتراخت فرانكفورت X هوفنهايم - 3:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5

يونيون برلين X لايبزيج - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 5

الدوري الفرنسي:

سانت إيتيان X ستاد بريست - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

ستاد ريمس X ستراسبورج - 7:00 مساءً - beIN SPORTS HD 1 FR

رين X باريس سان جيرمان - 9:00 مساءً - beIN SPORTS HD 6

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