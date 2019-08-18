ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عصير قصب كانز.. القومي للبحوث يكشف مفاجأة عن براءات الاختراع .. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:43 م
عصير قصب كانز
عصير قصب كانز
شيرين عادل
قال الدكتور حسين درويش، نائب رئيس المركز القومى للبحوث، إن غرفة التايكو بالمركز مسئول عن توصيل المستثمر بالباحث لتبنى أفكار الباحثين العلميين.

وأضاف حسين درويش، خلال لقاء خاص على فضائية TEN ببرنامج صباح الورد، أن المركز يمتلك عددا من الأبحاث العملية ومنها براءات اختراع عصير القصب كانز يمنع اسوداد لونه ويتم حفظه لمدة 6 أشهر والتى باعها المركز لإحدى الشركات التى تبنت الاختراع.

كما يمتلك المركز عدة براءات اختراعات أخرى ومنها أقمشة ضد البكتريا وملابس غير قابلة لنمو الفيروسات وهو ما سيمثل طفرة كبيرة للمجال الطبى كما نجح المركز بتبنى مبادرة بإحدى القرى الخالية من فيروس سى.

وكرّم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد عددًا من العلماء، والعباقرة، والفائزين بجوائز العلوم لأعوام 2017، و2018، و2019، وجائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية، خلال حفل عيد العلم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | الرئيس السيسي يكرم العلماء والحاصلين على جوائز الدولة التقديرية

مش هتتركن على الرف.. مفاجأة سارة تنتظر الباحثين العلميين فى مصر.. فيديو

القومى للبحوث: حوافز الابتكار ترفع الحالة النفسية للعالم المصرى.. فيديو

ترشيحاتنا

فنانون في محكمة الأسرة.. حبس احمد الفيشاوي شهراً لامتناعه عن سداد نفقة لينا.. و احمد عز و زينة الأشهر

أول رد فعل من السعودية على التفجير الانتحاري في حفل زفاف بـ أفغانستان

نوع شهير من اللب.. يعزز الخصوبة ويقوى القلب

إيران تهدد أمريكا بتحريك أسطولها البحري من أجل جريس1

في 3 خطوات.. خدعة ذكية لتحويل هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة

تفاصيل 11 غارة شنها الجيش الليبي ضد الوجود التركي في مصراتة.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب فوق الركبة.. روجينا بإطلالة جريئة.. صور

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور