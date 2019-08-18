عصير قصب كانز.. القومي للبحوث يكشف مفاجأة عن براءات الاختراع .. فيديو

قال الدكتور حسين درويش، نائب رئيس المركز القومى للبحوث، إن غرفة التايكو بالمركز مسئول عن توصيل المستثمر بالباحث لتبنى أفكار الباحثين العلميين.



وأضاف حسين درويش، خلال لقاء خاص على فضائية TEN ببرنامج صباح الورد، أن المركز يمتلك عددا من الأبحاث العملية ومنها براءات اختراع عصير القصب كانز يمنع اسوداد لونه ويتم حفظه لمدة 6 أشهر والتى باعها المركز لإحدى الشركات التى تبنت الاختراع.



كما يمتلك المركز عدة براءات اختراعات أخرى ومنها أقمشة ضد البكتريا وملابس غير قابلة لنمو الفيروسات وهو ما سيمثل طفرة كبيرة للمجال الطبى كما نجح المركز بتبنى مبادرة بإحدى القرى الخالية من فيروس سى.



وكرّم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد عددًا من العلماء، والعباقرة، والفائزين بجوائز العلوم لأعوام 2017، و2018، و2019، وجائزة النيل فى مجال العلوم التكنولوجية، خلال حفل عيد العلم.