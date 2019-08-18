ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ فستان قصير ومفتوح.. نوال الزغبى تظهر بـ إطلالة مثيرة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:16 م
نوال الزغبى
نوال الزغبى
رنا عصمت
نشرت نوال الزغبى الفنانة اللبنانية صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام".

وظهرت نوال الزغبى فى الصورة بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الرمادى مفتوحًا من الأمام ومطرزًا بالكامل بحبات الترتر اللامعة، واتسم التصميم بشق من الأمام كشف عن ساقيها.

وتركت نوال الزغبى شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج بالألوان الترابية، وبعض الإكسسوارات والمجوهرات التي زادت من أناقتها وجمالها.

وتستعد نوال الزغبى للانضمام إلى لجنة تحكيم برنامج هواة جديد فريد من نوعه، تشرف عليه شركة "روتانا"، يحمل اسم "The talent"، وينضم إلى اللجنة الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني، والملحن طارق أبو جودة، حيث لن يعرض عبر شاشة التلفزيون، بل من خلال تطبيق يتمّ تحميله عبر الهاتف، وعلى الصفحة المخصصة للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ العدسات اللاصقة والمكياج الناعم.. درة تتألق بفستان pink.. صور

بمجوهرات وفستان أنيق.. نوال الزغبي تبهر متابعيها على إنستجرام..صور

بـ فستان أحمر.. إطلالة مثيرة لـ نوال الزغبي على إنستجرام.. صور

بملابس البيت.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

حمار وحلاوة يا بطيخ.. هيدي كرم بإطلالة جريئة بالفواكه

بفستان قصير كحلي كت.. منة عرفة جمالها وأنوثتها بـ إطلالة جريئة

ترشيحاتنا

حظر واتساب في عدد من الدول .. تعرف على الأسباب

ميتشو يصل القاهرة استعدادا لتولي تدريب الزمالك

فنانون في محكمة الأسرة.. حبس احمد الفيشاوي شهراً لامتناعه عن سداد نفقة لينا.. و احمد عز و زينة الأشهر

عبد العزيز إيهاب: حققت حلم عمري باللعب للأهلي .. وجاهزون لحصد البطولات .. صور

بعد انخفاض 10 درجات.. الأرصاد: الجو ممتع خلال الـ 72 ساعة القادمة

خالد الغندور يكشف تفاصيل تعاقد الزمالك مع ميتشو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير ومفتوح.. نوال الزغبى تظهر بـ إطلالة مثيرة

بشرتها ورشاقتها.. 15 صورة تكشف أناقة راندا البحيرى فى عيد ميلادها الـ 36

عمليات إخصاء.. أهالي طور سيناء يشتكون من انتشار الكلاب الضالة