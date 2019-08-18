بـ فستان قصير ومفتوح.. نوال الزغبى تظهر بـ إطلالة مثيرة

نشرت نوال الزغبى الفنانة اللبنانية صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام".





وظهرت نوال الزغبى فى الصورة بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الرمادى مفتوحًا من الأمام ومطرزًا بالكامل بحبات الترتر اللامعة، واتسم التصميم بشق من الأمام كشف عن ساقيها.





وتركت نوال الزغبى شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج بالألوان الترابية، وبعض الإكسسوارات والمجوهرات التي زادت من أناقتها وجمالها.



