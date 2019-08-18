الشوط الأول .. تشيلسي يتقدم على ليستر سيتي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي وليستر سيتي ، بتقدم البلوز بهدف نظيف ، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.



سجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن ، اللاعب الشاب ماسون ماونت في الدقيقة السابعة ، بعد خطأ دفاعي من لاعبي ليستر سيتي ، ليستغل اللاعب ذو الـ 20 عامًا الفرصة ، ويحرز أولى أهدافه مع الفريق، وأول أهداف تشيلسي مع فرانك لامبارد المدير الفني الجديد البلوز.



يذكر أن تشيلسي قد تجرع مرارة الهزيمة في الجولة الأولى من نظيره مانشستر يونايتد برباعية نظيفة ، قبل أن يخسر بطولة السوبر الأوروبي لصالح نادي ليفربول بضربات الترجيح