هشام الجخ يهنئ منتخب مصر لليد عقب التتويج بلقب كأس العالم

هنأ الشاعر هشام الجخ منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد ، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا .



وكتب هشام الجخ على صفحته بموقع "تويتر"‏مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد (ناشئين) حصولهم على كأس العالم ‎#مصر_العظمى"



واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد .



وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28"، علي منتخب المانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.



