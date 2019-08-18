ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هشام الجخ يهنئ منتخب مصر لليد عقب التتويج بلقب كأس العالم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 07:54 م
هشام الجخ
هشام الجخ
محمد بدران
هنأ الشاعر هشام الجخ منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد "2000"، بعد حصوله على بطولة كأس العالم لكرة اليد ، عقب تغلبه على منتخب ألمانيا في المباراة التي جمعت بينهما في إطار نهائي كأس العالم المقام فى مقدونيا .

وكتب هشام الجخ على صفحته بموقع "تويتر"‏مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد (ناشئين) حصولهم على كأس العالم ‎#مصر_العظمى"

واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد .

وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28"، علي منتخب المانيا والتتويج ببطولة كأس العالم.

هشام الجخ يهنئ منتخب مصر لليد عقب التتويج بلقب كأس العالم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس العالم لليد للناشئين 2019.. منتخب مصر يكتسح كندا 47 /20

بعد 15 دقيقة.. مصر تتقدم على المجر 9-6 في كأس العالم لليد.. فيديو

الشوط الأول .. مصر تتقدم على المجر 19 - 14 فى بطولة كأس العالم لليد ..فيديو

منتخب مصر يعبر المجر بنتيجة 31 - 24 في كأس العالم لليد ويتأهل لدور الـ 16 ..فيديو

فرحة هستيرية لـ نجوم يد مصر بعد التأهل لنصف نهائى كأس العالم للناشئين.. فيديو

فرحة هستيرية لـ نجوم يد مصر بعد التأهل لنهائي كأس العالم للناشئين .. فيديو

ترشيحاتنا

إيران تهدد أمريكا بتحريك أسطولها البحري من أجل جريس1

وايه لازمة الاجنبي.. حسام غالى يكشف عن مدرب الاهلى الجديد

أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لـ زينب

نجم مسرح مصر يحتفل بعيد زواجه الرابع بهذه الطريقة

جيل الأمل.. وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب ناشئي اليد بعد الفوز بكأس العالم

كأس العالم لكرة اليد .. منتخب مصر ينهى الشوط الأول متقدما على ألمانيا 19-13

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرهم برجين بإيطاليا.. شاهد | أغرب تصميمات الغابات العمودية حول العالم

شاهد | تصميماته.. اختيار مسجد مصري ضمن الأفضل على مستوى العالم

فستان مش عادي .. مايا دياب بـ إطلالة مثيرة وجريئة.. شاهد