فستان مش عادي .. مايا دياب بـ إطلالة مثيرة وجريئة.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها بإطلالة مثيرة وجريئة.



وظهرت مايا بفستان أسود طويل بأربطة من البطن والصدر وأكمام طويلة، ويغطي الفستان ساقيها بالكامل، ولكن اعتمد الفستان على كشف خصرها بالكامل.



هذا التصميم يشبه تصميمات "فيكتوريا سيكرت" العالمية، وكانت اعتمدت مايا تسريحة شعر مموج على جانب واحد والتقطت الصورة جالسة لتبرز تصميم الفستان.



وكتبت مايا علي صورتها " Not turning off the comments for this one " 🤪" عيشو حياتكن ".