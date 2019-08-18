محمد أبو العينين يقدم العزاء في وفاة والد سحر نصر وزيرة الاستثمار

حرص محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات وموقع صدى البلد، على تقديم واجب العزاء للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى وفاة والدها "أحمد محمد عبد المنعم نصر" المقام بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.



وكان أبو العينين قد نعى ببالغ الحزن والأسى والد الدكتورة سحر نصر، داعيا المولى عز وجل أن يغفر له ويدخله فسيح جناته وأن يتغمده بواسع رحمته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.



كما حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووزراء القوى العاملة والنقل والإنتاج الحربى والتعليم العالى والكهرباء والمالية والداخلية والتجارة والصناعة والسياحة والآثار والزراعة والبيئة، على تقديم العزاء.



يذكر أن والد الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة قبل الماضي.



وأقيمت صلاة الجنازة على والد الدكتورة سحر نصر، عقب صلاة العصر السبت قبل الماضي، من مسجد الثورة بشارع الثورة بمصر الجديدة.