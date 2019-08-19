أعراض عسر الهضم المزمن تخلصى منها بوصفة خارقة لن تكلفك جنيهين

اعراض عسر الهضم المزمن يمكن التخلص منها من وقت لآخر من خلال تنظيف القولون والتخلص من السموم بداخله بوصفات وعلاجات طبيعية لها مفعول السحر لتطهير القولون والحفاظ على صحة جهازك العصبى ومحاربة الامساك المزمن لن تكلفك الكثير وبتكلفة لن تتوقعيها جربيها بنفسك وستلاحظى بمرور وقت قصير التخلص من اعراض عسر الهضم المزمن لابد ..



علاج عسر الهضم المزمن



يمكنك بثلاث طرق صحية أن تنظفى قولونك وتبقي الأمعاء الغليظة نظيفة وصحية والتخلص من اعراض عسر الهضم



1. علاج عسر الهضم المزمن .. أضف فيتامين C إلى نظامك الغذائي.



أظهرت دراسة أجريت مؤخرا أن فيتامين (ج) الموجود في الكثير من الفواكه والخضروات قد يساعد في تطهير القولون . اشرب عصائر اللفت والبروكلي والفراولة والليمون من أجل الحفاظ على صحة قولونك وحمايتك من اعراض عسر الهضم.



2. علاج عسر الهضم المزمن .. بالاستفادة من البروبيوتيك ، والبكتيريا الصديقة التي تحمي القولون



تشير الأبحاث إلى أن البروبيوتيك قد يساعد في منع سرطان القولون والتخلص من اعراض عسر الهضم تتوقف هذه "البكتيريا الجيدة" عن الالتهابات وتحسن من اتساق حركة الأمعاء ، وهما جزءان من الصحة الهضمية المرتبطة بالقولون. تم العثور على مستويات عالية من البروبيوتيك في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي ، خل التفاح و الكابوتشا ، وبعض أنواع الجبن.



3. علاج عسر الهضم المزمن .. إضافة المزيد من النشويات لنظامك الغذائي



النشويات الموجودة في الأطعمة النباتية مثل البطاطس والأرز والبقوليات والموز الأخضر والحبوب ، تعمل على تعزيز القولون الصحي عن طريق زيادة البكتيريا المعوية.و تساعد النشويات على التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون.



اسباب عسر الهضم المزمن



انخفاض تناول السوائل هو سبب شائع للإمساك والإصابة باعراض عسر الهضم المزمن . لذا فإن شرب 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا يمكن أن يمنع اعراض عسر الهضم هناك طريقة أخرى للمساعدة في تلبية احتياجاتك من تناول السوائل وهي تضمين الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، مثل الخيار والكوسة والكرفس والطماطم والبطيخ والفراولة.



كما ان اغفال تناول الالياف سبب ظهور اعراض عسر الهضم المزمن لذا يجب تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف.



لأن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالألياف يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون. إلى جانب ذلك ، فإن الوجبات الغنية بالألياف تغذي البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء والتي تساعد على تقليل التهاب الأمعاء وتحسين الاضطرابات الهضمية مثل متلازمة القولون العصبي ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي.



بعض الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن أن تخلص القولون من اعراض عسر الهضم وهي التوت ، والبازلاء الخضراء ، والقرنبيط ، والعدس ، والفاصوليا ، والحبوب الكاملة.



علاج عسر الهضم المزمن بالأعشاب



شاي الأعشاب قد يساعد على صحة الجهاز الهضمي ومحاربة أعراض عسر الهضم المزمن لأن شاي الأعشاب مفيد في تطهير القولون. وفقا لتحقيق أجراه باحثون أستراليون ، هناك علاقة بين استهلاك شاي الأعشاب وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.



علاج عسر الهضم والإمساك المزمن



وفقا لموقع برايت سايد قد تساعد الأعشاب المليئة مثل سيلليوم ، الصبار في علاج الإمساك ، ولكن تأكد من التحدث مع طبيبك قبل استخدام هذه الأعشاب ، لأنها قد تكون ضارة في بعض الأحيان.



أثبتت بعض الدراسات أن الماء المالح ينظف القولون جربى كل صباح ، قبل الإفطار مزج ملعقتين صغيرتين من ملح البحر في كوب من الماء الفاتر. اشربه سريعًا وكرر العملية في المساء أيضًا.