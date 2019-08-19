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رياضة

أحمد حسن: نسعى لإعداد دوري قوي ولوائح لا ترضخ لرأي الشارع

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:01 ص
احمد حسن
احمد حسن
عمرو ابوبكر
يتمنى أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عودة الدوري المصري لسابق عهده وقوته بالمنطقة العربية والأفريقية.

وقال أحمد حسن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لابد أن نفكر كيف نتخذ الطرق السليمة لعودة الكرة المصرية، كان هناك بعض الامور التي لابد ان تتنتهي مع الولاية الجديدة لاتحاد الكرة".

وأردف أحمد حسن: "لابد من إعداد دوري مصري قوي، نعود به لسابق عهدنا بالمنطقة العربية والأفريقية"، وتابع أحمد حسن: "بهذا الشكل سوف نضع أسس ولوائح لا ترضخ لرأي الشارع".

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