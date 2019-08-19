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متابعة الصيانة وإزالة الإشغالات.. المحافظات تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:40 ص
صدى البلد
ايمان البكش
وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد بمختلف مراحله التعليمية 21 سبتمبر المقبل بجميع المراكز والمدن والقرى، ومراجعة خطة إنشاء المدارس الجديدة في نطاق كل محافظة، لاستيعاب الكثافات الطلابية في كل المراحل التعليمية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه يتم التواصل يوميا مع المحافظات لمتابعة ما تم إنجازه في صيانة المدارس والفصول الدراسية وإزالة جميع الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حرصًا على سلامة الطلاب، ورصف الطرق المؤدية الى المدارس حتى يتمكن التلاميذ من الوصول لمدارسهم في سهولة ويسر.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات والأبنية التعليمية والوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحى وقطاع الكهرباء لتوصيل المرافق للمدارس الجديدة والتأكد من جاهزية المرافق في المدارس القائمة ضمانًا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول في العام الدراسى الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم كأحد العناصر الأساسية التى تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى.

وأضافت أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات كافة الترتيبات والاستعدادات والانتهاء من الملاحظات والاعمال قبل بدء الدراسة بوقت كاف ورفع تقارير يومية عن موقف الاعمال الجارى تنفيذها والمعوقات التي قد تواجه المنظومة التعليمية لسرعة حلها مع جميع الجهات المعنية.

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