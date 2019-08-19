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البرازيل: الأرجنيتيون يسحبون أموالهم من البنوك تحسبا لفوز مرشح يسار الوسط

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو: إن الأرجنتينيين يسحبون أموالهم من مصارف بلادهم بكميات ضخمة تحسبا لفوز مرشح يسار الوسط ألبرتو فرنانديز، في الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل.

وأضاف بولسونارو ـ في تغريدة على "تويتر" حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين ـ "مع احتمال عودة فرقة منتدى ساو باولو (الذي يجمع الأحزاب اليسارية في أمريكا اللاتينية) في الأرجنتين، فإن الناس يسحبون أموالهم من البنوك بكميات ضخمة".

وكان بولسونارو قد أعرب في وقت سابق عن خشيته من هجرة جماعية للأرجنتينيين إلى بلاده إذا تأكدت في الانتخابات الرئاسية الهزيمة، التي منى بها في الانتخابات التمهيدية الرئيس الليبرالي موريسيو ماكري.

وتعاني الأرجنتين حاليا من الركود الاقتصادي، حيث وصلت نسبة التضخم فيها 22 % لأول مرة في النصف الأول من العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، كما يعاني 32 % من السكان من الفقر.

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