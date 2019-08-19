ازاي تختار أنسب اسكرينة لموبايلك

في بعض الأحيان، يشعر مستخدمو الهواتف الذكية بالحيرة عند ذهابهم لشراء شاشة واقية (اسكرينة) لهاتفهم الذكي، ويبدأون في التساؤل عما إذا كانت ستناسبهم الاسكرينات البلاستيك أم الاسكرينات الزجاجية.وفيما يتعلق بذلك، يعرض موقع "أندرويد بيت" التقني مواصفات كل نوع من الاسكرينات، حتى تتمكن من اختيار الأنسب لك بينهم.الاسكرينات البلاستيكالاسكرينات البلاستيك تعد الخيار الأرخص والأكثر تفضيلًا بالنسبة للعديد من مستخدمي الهواتف الذكية فهي خفيفة، وشفافة للغاية وسهلة الالتصاق على الهاتف. ومع ذلك، فإنها توفر أيضا أقل حماية.الصنفان اللذان تجدهما غالبًا على الإنترنت هما البولي إيثيلين تيريفثالات (PET) أو البوليريثان (TPU).حماية البولي إيثيلين تيريفثالات PET قوية وغالبا ما لا تكون مناسبة للهواتف ذات الشاشات المنحنية، لكن من السهل جدا تطبيقها (لصقها). وبالمقارنة، فإن البوليريثان TPUs أكثر مرونة، ولكنها تتطلب مزيدًا من الجهد لتثبيتها على الشاشة وقد تعطي الشاشة صبغة صفراء، ومن المحتمل أيضًا ظهور فقاعات بين واقي TPU والشاشة.الاسكرينات الزجاجيةتعد الاسكرينات الزجاجية أكثر متانة من البلاستيكية وتحمي ليس فقط من الخدوش ولكن أيضًا من الأضرار الكبيرة التي قد تصيب الهاتف الذكي. ومع ذلك، لا تعد الاسكرينات الزجاجية مناسبة تماما للجميع، ويجب أن تكون حريصًا على شراء واحدة مصنوعة خصيصًا لتناسب هاتفك الذكي.ولفت موقع أندرويد بيت الأمريكي إلى أن أسعار هذه الاسكرينات قد انخفضت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث يمكنك العثور على منتجات موثوق بها بأقل من 10 دولارات.وإذا كنت تبحث عن نصائح أولية لحماية شاشة هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام "أندرويد" من التلف والخدوش، فاقرأ (نصائح مهمة لحماية شاشة هاتفك الأندرويد من التلف)