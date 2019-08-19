رئيس البورصة يتوقع طرح شركة خاصة قبل نهاية 2019

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إنه يتوقع طرح شركة خاصة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري.



جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي اليوم الأثنين خلال توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية ووزارة قطاع الأعمال العام.



ولم يذكر محمد فريد أي تفاصيل عن اسم الشركة أو حجم الطرح.



وكان آخر طرح لشركة خاصة بالبورصة المصرية جرى الشهر الحالي هو لشركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، والتي قفز سهمها بنحو 35% في أولى جلسات التداول في بورصة مصر في الثامن من أغسطس.



وجمعت "فوري" من الطرح الأولي نحو 1.6 مليار جنيه حصيلة بيع 36% من أسهمها في البورصة.