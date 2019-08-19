لصان وراء سرقة شقة مدير نيابة بمدينة نصر.. تفاصيل وصور

نجح رجال المباحث بالقاهرة في القبض على لصين اقتحما شقة مدير نيابة وسرقا أموال وأجهزة من منزله بمدينة نصر.





وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من شرطة النجدة باكتشاف سرقة شقته في مساكن التعاونيات ـ دائرة القسم.





وعلى الفور وجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بانتقال رجال الأمن إلى مكان البلاغ وانتقال ضباط مباحث القسم تم التقابل مع مير نيابة المرور المقطم والبساتين الذي قدم مذكرة تضمنت بأنه عقب عودته للشقة سكنه بمحل البلاغ فوجئ بكسر باب الشقة وسرقة ( جهاز لاب توب ، 2 ساعة يد - 2 هاتف محمول ، مبلغ مالي 10 آلاف جنيه ) من داخل الشقة ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطلين تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول المستولى عليه.





وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب "، تم بإرشاد احد المتهمين ضبط باقي المسروقات المستولى عليها، وكذا ثلاجة أقر بشرائها من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.



