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رياضة

مصادر تكشف حقيقة اعتذار جهاد جريشة لـ الأهلى بعد مباراة بيراميدز

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:39 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
عمرو الحلواني
حالة كبيرة من الجدل أثيرت فى الشارع الكروى المصرى على مدار الساعات الماضية، بشأن تصريح منسوب للحكم الدولى جهاد جريشة، يفيد باعتذاره للأهلى وندمه على عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعبه حسين الشحات فى الدقائق الأولى من أحداث الشوط الثانى لمباراة الأهلى وبيراميدز، التى أقيمت أول أمس "السبت" بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس مصر.

وعلم "صدى البلد" أن جهاد جريشة لم يقدم أى اعتذار ولم يدل بأى تصريح يذكر بشأن أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز، مكتفيا بتقديم تقريره الفنى الخاص بالمباراة إلى الجهات المسئولة "لجنة الحكام".

وتفرض لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة حظرا إعلاميا على جميع الحكام فى الحديث عن أى مباراة يتم إدارتها داخل مصر.

وكان الأهلى تلقى الهزيمة أمام بيراميدز بهدف دون رد فى مباراة شهدت جدلا تحكيميا واسعا، واعتراضات من جانب لاعبي الأهلى بسبب ما اعتبروه تغاضي الحكم عن أكثر من ضربة جزاء.

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