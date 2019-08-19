هل يفرض البرلمان ضرائب على اليوتيوبرز والسوشيال ميديا.. برلماني يجيب

قال النائب أحمد البعلي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، إن المجلس يتفق مع الدولة في توسيع القاعدة الضريبية لفتح موارد دخل للخزانة العامة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدفع البرلمان للتعاون مع الحكومة في إقرار ضريبة على المحتويات التي تقدم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ويوتيوب".



وأضاف "البعلي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتشار الـ يوتيوبرز الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم أحمد حسن وزينب، والأرباح الكبيرة التي يتم الإعلان عنها من خلال الفيديوهات التي يقدمونها، تستوجب وقفة تشريعية لأن الدولة يجب أن تستفيد من الأرباح الكبيرة التي تدخل لهؤلاء.



وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالبرلمان، أن منصات مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج لعملية ضبط أكبر بالنسبة للدخل التي تقوم بها، سواء من خلال الإعلانات والمنتجات المعروضة عليها، أو من خلال اليوتيوبرز.



ويتجه البرلمان لمناقشة مشروع قانون لفرض ضرائب على موااقع التواصل الاجتماعي واليوتيوبرز بعد انتشاراها بشكل كبير للغاية، والأرباح الكبيرة التي يجتيها أصحاب هذه الفيديوهات سواء على يوتيوب أو فيس بوك.



ويسعى البرلمان بالتعاون مع الحكومة، إلى إقرار فرض ضرائب أيضًا على المنتجات التي تعرض على جوجل ومواقع التوصل الاجتماعي.



كانت وزارة المالية قد صرحت بأنها تسعى لتنويع مصادر التمويل للدولة وضبط السياسة الضريبية، ولذلك سوف تقوم بفرض ضريبة التجارة الإلكترونية وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي.