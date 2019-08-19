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رياضة

بعثة مصر تتوجه إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية .. صور

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:11 م
بعثة مصر المشاركة
بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية
القسم الرياضي
توجهت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب إلى استاد مولاي عبد الله بمدينة الرباط لحضور حفل افتتاح الدورة.

ويقام حفل الافتتاح مساء اليوم بحضور جميع البعثات المشاركة في الدورة ويمثلون ٥٤ دولة إفريقية مشاركة بالألعاب القارية.

ومن المقرر أن يشارك طابور العرض المصري في الحفل حيث يحمل العلم دينا مشرف بطل إفريقيا في تنس الطاولة ومصطفى الجمل بطل ألعاب القوى.
بعثة مصر تتوجه إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية .. صور
بعثة مصر تتوجه إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية .. صور
بعثة مصر تتوجه إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية .. صور
بعثة مصر تتوجه إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية .. صور
بعثة مصر تتوجه إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية .. صور
بعثة مصر تتوجه إلى حفل افتتاح دورة الألعاب الإفريقية .. صور

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