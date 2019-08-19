ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعرف موعد نتيجة التحويل بين الكليات 2019 .. عبر هذا الرابط

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:28 م
انتهاء مرحلة التحويلات
انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب
نهلة الشربيني
ينتظر طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق 2019، انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، غدا الثلاثاء، ثم تظهر النتيجة بعد مرور يومين من انتهاء المرحلة وإعلان موعد انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق.


وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من الخميس الموافق 8/8 على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8 الجاري.

ويتم التحويل بين الكليات الجامعية من خلال فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق 20119 تسجيل الرغبات عبر هذا الرابط..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. احصل على بطاقة الترشيح بـ تنسيق 2019 عبر هذا الرابط

تعرف على بدء المرحلة الثالثة من تنسيق 2019

التربية النوعية تتصدر تنسيق المرحلة الثالثة أدبى .. وتسجيل الرغبات بعد العيد

تعرف على موعد نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب من هنا

معامل جامعة سوهاج تواصل أعمال التنسيق الإلكتروني ثاني أيام العيد

التحويلات وتقليل الاغتراب.. تعرف على موعد نتائج المرحلتين الأولى والثانية

ترشيحاتنا

بلفظ خارج.. أيمن بهجت قمر يهاجم المهرجان القومي للمسرح المصري

مؤتمر صحفى لـ مرتضى منصور فى الزمالك صباح الغد

بعد سحب 31.5 مليار جنيه.. فرج عامر: العيد كشف ازدهار حالة المصريين الاقتصادية

علاج وجع الثدى بعد الفطام .. 11 حيلة تخلصك من الألم نهائيا

اعلان اعتزال اليسا الغناء.. ماذا قال وديع النجار عن قرار صديقته؟

رسومات على الوجه وفستان أبيض قصير.. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث ظهور لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جاكيت أحمر.. إطلالة ياسمين صبرى مع السوشي.. شاهد

الموسم المسرحي المصري.. ندوة فى المهرجان القومى للمسرح

علاج وجع الثدى بعد الفطام .. 11 حيلة تخلصك من الألم نهائيا