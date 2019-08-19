اعرف موعد نتيجة التحويل بين الكليات 2019 .. عبر هذا الرابط

ينتظر طلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق 2019، انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب، غدا الثلاثاء، ثم تظهر النتيجة بعد مرور يومين من انتهاء المرحلة وإعلان موعد انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، بداية من الخميس الموافق 8/8 على أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8 الجاري.



ويتم التحويل بين الكليات الجامعية من خلال فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.



ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق 20119 تسجيل الرغبات عبر هذا الرابط..