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فن

بفستان أزرق .. ريا ابى راشد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:51 م
ريا ابى راشد
ريا ابى راشد
القسم الميدانى
نشرت المذيعة ومقدمة البرامج ريا أبي راشد صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " . 

وعلقت ريا أبى راشد قائلة "لا يضر أي لون من البوب​​، خاصة عندما يكون اللون أزرق! هل أعجبك هذا الفستان باللون الأزرق؟  ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

تجننى --- قمر -- ربنا يحميكى .

يذكر أن ريا أبي راشد سافرت إلى دولة الإمارات لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد "Angry Birds 2" في دبي، ثم انتقلت بعدها إلى الكويت لحضور عرضه الأول هناك.

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