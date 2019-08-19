بفستان أزرق .. ريا ابى راشد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها .. شاهد

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج ريا أبي راشد صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام " .



وعلقت ريا أبى راشد قائلة "لا يضر أي لون من البوب​​، خاصة عندما يكون اللون أزرق! هل أعجبك هذا الفستان باللون الأزرق؟ ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



تجننى --- قمر -- ربنا يحميكى .



يذكر أن ريا أبي راشد سافرت إلى دولة الإمارات لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد "Angry Birds 2" في دبي، ثم انتقلت بعدها إلى الكويت لحضور عرضه الأول هناك.



