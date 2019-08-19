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برلمان

تقليص سن الحضانة واستضافة 24 ساعة.. تعديلات جديدة على قانون الأسرة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:32 م
قانون الأسرة
قانون الأسرة
عبد الرحمن سرحان
قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه يعكف على إعداد مجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، تتعلق بثلالث محاور، هي سن الحضامة والرؤية والولاية.

وأوضح "مخاليف"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، في مقترحاته المقدمة على قانون الأسرة، أنه يود تعديل سن الحضانة للطفل ليكون عند 9 سنوات فقط، إلى جانب تحويل حق الرؤية إلى استضافة كاملة، على ألا تتعدى استضافة الأب لطفله 24 ساعة،

طالب، عضو البرلمان، أن تكون حضانة الأب هي الثانية بعد الأم مباشرة، بدلًا من المرتبة الـ 16 التي يحتلها، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك تعديلات سريعة على قانون الأسرة، لأن القانون القديم بها عوار كبير ولا يمكن استمراره بهذا الشكل.

وأضاف، النائب عاطف مخاليف، أن قانون الأسرة الحالي تسبب في مشاكل اجتماعيى ونفسة كبيرة، تعود بالأثر السلبي على الطفل بعد كبر سنه، لأنه ينشئ وهو بعيد عن والده بشكل كبير.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، مطلع أغسطس الجاري، على أن تتم العودة في يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد على عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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